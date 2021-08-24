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Водитель машины сбил девочку на пешеходном переходе в Москве и скрылся

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Госавтоинспекция устанавливает местонахождение водителя автомобиля, скрывшегося после наезда на семилетнюю девочку на пешеходном переходе в Москве. Об этом сообщили во вторник, 24 августа, в пресс-службе ведомства.

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«На улице Новокосинская, в районе дома 29, водитель иномарки совершил наезд на девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего скрылся. В момент происшествия ребенок находился с родителями», — сказали в ГИБДД агентству городских новостей «Москва».

Девочку госпитализировали. По предварительной информации, у пострадавшей сотрясение мозга, ушибы и ссадины.

Полицейские принимают меры для розыска и задержания водителя.

Ранее в этот день мусоровоз совершил наезд на мужчину на пешеходном переходе в Южнопортовом районе Москвы. В результате пострадавший скончался. Обстоятельства произошедшего выясняются, передает Федеральное агентство новостей.

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