Американцев призывают отказаться от лечения COVID-19 препаратами для скота

Американцы пытаются вылечиться от COVID-19 препаратами для животных. Люди используют «Ивермектин», который предназначен для борьбы с паразитами у скота, передает телеканал «Известия». Власти призывают население отказаться от такой терапии. У человека «Ивермектин» способен вызвать серьезные осложнения. В списке побочных эффектов — боли в желудке, отеки, гепатит. В США одобрили еще одну вакцину — Pfizer. Однако население не хочет прививаться и ищет альтернативные варианты.

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