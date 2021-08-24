Телеведущий Баженов стал опекуном собаки из приюта «Красная сосна»

Общественный деятель и журналист Тимофей Баженов стал опекуном для полуторагодовалой дворняги по кличке Нала. Об этом сообщает во вторник, 24 августа, телеканал РЕН ТВ.

Вместе с участниками своего общественного движения Баженов побывал в московском приюте «Красная сосна». На сайте организации он увидел объявление о том, что Нале требуется помощь. После чего журналист пришел в муниципальный приют, чтобы оформить опекунство над будущим домашним любимцем.

«Собаки, которые живут среди людей, являются частью общества. Мы все отвечаем за всех собак. Не только за тех, что мы приручили, и тех, что живут у нас в домах, но и за тех, кто вынужден жить в антропогенной среде, то есть в городах и деревнях, без хозяев. Они абсолютно несчастны», — отметил общественный деятель.

В настоящее время дома у Баженова уже живут 4 кошки и 3 собаки. По его словам, Нале еще предстоит привыкнуть к прогулкам — в этом ей окажет всю необходимую помощь сам журналист.

«Она всего боится, очевидно, она плохо питалась. Ее все обижали, наверное, даже били. Страх написан не только у нее на морде, но и в ее позе. Роль опекунов домашних животных заключается в том, чтобы вновь внушить собакам доверие. Бродячие собаки самые умные и верные, их лучше всего использовать, чтобы заполучить себе компаньона», — сказал Баженов.

Вместе с тем телеведущий отметил, что на имя, как у волчицы, данное в приюте, собака хорошо отзывается. Однако если позже станет понятно, что кличка Нале не подходит, Баженов будет не против назвать питомца Жучкой.

Он также заметил, что собака-компаньон может помочь человеку обрести настоящего друга. По словам журналиста, именно в руках людей находится возможность сделать жизнь питомцев лучше, а также помочь им поверить в существование в мире доброты и заботы.

Ранее, 18 августа, Баженов помог сохранить конно-спортивный клуб Москвы «Золотая подкова», расположенный в парке «Яуза». Уточнялось, что комплекс страдал от массовой застройки, и его существование фактически оказалось под угрозой. За сохранение клуба выступили москвичи, которые начали сбор подписей. Ситуацию помогла разрешить активная деятельность общественного движения Баженова.