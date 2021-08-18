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Баженов помог спасти конно-спортивный клуб в Москве

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Общественный деятель и журналист Тимофей Баженов помог сохранить конно-спортивный клуб Москвы «Золотая подкова», расположенный в парке «Яуза». Об этом сообщает в среду, 18 августа, телеканал РЕН ТВ.

Как уточняется, комплекс страдал от массовой застройки, и его существование фактически оказалось под угрозой. За сохранение клуба выступили москвичи, которые начали сбор подписей. Ситуацию помогла разрешить активная деятельность общественного движения Баженова.

«Делая любое дело, нужно оставаться человеком, причем обязательно оставаться хорошим человеком. А хороший человек думает о своем доме, думает о природе, думает о своей стране. И это я называю экологией, причем экологией не только природы, но и души, экологией разума», — сказал Баженов.

По его мнению, экология в политике является необходимой опцией и звеном для каждого мыслящего политика.

27 апреля Баженов заявил о готовности баллотироваться в Госдуму. Уже 31 мая стало известно, что он победил на предварительном голосовании (праймериз) «Единой России» на выборы депутатов Госдумы по Бабушкинскому одномандатному округу Москвы.

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