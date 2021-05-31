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Баженов победил на праймериз «Единой России» в своем округе в Москве

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Лидер общественного экологического движения журналист Тимофей Баженов победил на предварительном голосовании (праймериз) «Единой России» на выборы депутатов Госдумы по Бабушкинскому одномандатному округу Москвы.

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Согласно опубликованным на сайте партии результатам предварительного голосования, Баженов набрал 31,3 тыс. голосов и занял первое место.

Накануне предварительное голосование «Единой России» завершилось по всей стране. Списки кандидатов, которые будут представлять политсилу на выборах в Госдуму, утвердят 19 июня.

По словам председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, предварительное голосование, которое провела партия, стало самым масштабным за всю историю праймериз организации, в нем приняли участие более 11 млн человек.

Как отмечают в пресс-службе ЕР, в настоящее время в политсиле наблюдается значительное обновление. В праймериз участвуют волонтеры, врачи и другие новые представители.

В рамках праймериз партии обеспечиваются абсолютная прозрачность и легитимность избирательного процесса, сообщает пресс-служба. Организуется строгий контроль механизма голосования, а в случае фиксации нарушений происходит аннулирование результатов на каждом отдельном участке.

О своем намерении баллотироваться в Государственную думу Баженов заявил 27 апреля. По его словам, за время работы общественного экологического движения, лидером которого он является, он хорошо изучил все актуальные проблемы северо-востока и востока столицы.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. В то же время будут организованы региональные и муниципальные выборы.

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