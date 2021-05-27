«Никакое принуждение в отношении наблюдателей недопустимо»

Ключевыми темами обращений граждан в Общественную палату в 2021 году стали проблемы, связанные с жильем, социальной помощью, здравоохранением, инфраструктурой и транспортом, рассказала в интервью «Известиям» секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева. Она добавила, что в среднем в ОП за год поступает примерно 15 тыс. обращений. Также во время беседы на полях форума «Сообщество» во Владикавказе секретарь палаты объяснила желание членов ОП стать депутатами Госдумы, сообщила о подготовке общественных наблюдателей и раскрыла планы по составлению рейтинга общественных советов.

«Вдохновляет пример прошлого года»

— Очевидно, что ключевое внутриполитическое событие этого года — выборы в Госдуму. В 2020-м во время общероссийского голосования по Конституции на всех участках присутствовали общественные наблюдатели. Сколько наблюдателей ОП планирует выставить во время ЕДГ-2021?

— Мы не можем назвать точные цифры, но очень хотелось бы, чтобы не менее 100 тыс. человек по всей России приняли участие в этих процессах. Вдохновляет пример прошлого года, когда на процедуре общероссийского голосования присутствовало 526 тыс. наблюдателей. Думаю, что интерес в обществе действительно высок, есть активная молодежь. Мы сейчас организуем работу по обучению общественных наблюдателей, уже все политические партии готовы к нам направить наблюдателей для учебы. У наших коллег запланировано несколько десятков семинаров по всей стране. И я думаю, они будут дополнительно привлекать инициативных людей.

— Тем не менее часто можно слышать, что люди предпочитают идти от партий, потому что они за это получают материальное вознаграждение. Какова мотивация тех, кто идет общественными наблюдателями?

— Мне кажется, это как раз те, кто не испытывает никаких симпатий к определенной партии. Те, кто хотел бы, с одной стороны, попробовать принять участие в избирательном процессе в новом качестве, с другой стороны, внести свой вклад в обеспечение соблюдения закона в ходе голосования. Честно говоря, ни разу не слышала, чтобы кто-то из общественных наблюдателей просил какую-то компенсацию. У них, наверное, и мысли такой не возникает. Здесь могут быть разные мотивы, но все они исключительно бескорыстные.

— В СМИ иногда появляются сообщения, что общественных наблюдателей принуждают к такому участию в выборах. Есть ли у вас информация об этом?

— В Общественную палату такая информация не поступала. Уверяю вас, если она поступит, разумеется, мы будем на это реагировать, поскольку основной девиз кампании по привлечению общественных наблюдателей, конечно, добровольный характер участия. Совершенно точно никакое принуждение в отношении наблюдателей недопустимо.

— В этом году мы видим достаточно большое число членов ОП, которые собираются стать депутатами Госдумы. Почему происходит такой отток? Насколько площадка палаты эффективна для защиты интересов граждан, если люди пытаются сменить ее, чтобы стать законодателями?

— Энергичным людям нельзя запретить пробовать себя в разных качествах. Если они победят в этой тяжелой борьбе, я уверена, что Общественная палата продолжит с ними работу. Мы гораздо требовательнее будем к ним, чем к другим депутатам. Нам будет гораздо легче сформулировать какие-то пожелания и проще их донести до законодателя. Сама ОП вряд ли испытает какой-то серьезный дефицит в активных людях в этой связи. Их места займут другие деятельные люди.

— Не повлияет ли отток нескольких активных членов палаты на реализацию намеченных планов?

— Возможный отток не повлияет совершенно точно, мы к работе готовы в любом случае. Мы сейчас сосредоточены на решении нескольких задач, прежде всего это организация общественного наблюдения. Работа действительно очень большая ведется. Ровно через год после общероссийского голосования по поправкам в Конституцию общественные наблюдатели хотели бы собраться, обсудить ряд вопросов. Думаю, что мы попросим членов рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию к нам присоединиться. Многие интересуются, как эти идеи будут развиваться в других федеральных законах, которые ниже на ступеньку, чем Конституция. Нам бы хотелось спустя год посмотреть на результаты.

«Людей волнуют темы, которые к ним ближе всего»

— Какие планы и задачи стоят перед палатой до конца этого года?

— Есть работа текущая, она незаметная и, казалось бы, рутинная, но очень важная. Мы продолжаем ротацию в общественных советах при федеральных органах исполнительной власти. Мы стараемся сделать их работу более активной и нацеливаем на то, чтобы они вместе с нами участвовали в общественном обсуждении законодательных инициатив. До конца года ОП проведет исследование эффективности общественных советов при федеральных органах исполнительной власти и составит соответствующий рейтинг. Сейчас ОП запускает опрос своих членов, представителей общественных организаций и деловых сообществ, которые по 10-балльной шкале будут оценивать эффективность советов. Рейтинг будет презентован до конца этого года.

Важная часть нашей работы — подготовка ежегодного итогового доклада о состоянии гражданского общества. Мы готовим его к декабрю, но уже середина года, поэтому хотели бы сейчас с коллегами сверить часы и посмотреть, что мы обозначим в качестве основных проблем, которые волнуют общество.

— Какие темы стали основными на данный момент в обращениях в 2021 году? Не теряют ли люди интерес к таким формам коммуникации?

— Нисколько. Интерес не спадает. В первую очередь это связано с простотой обращения — уже необязательно брать бумагу, ручку, конверт, искать марки. Мы видим, что большое количество даже пожилых людей с легкостью заполняет форму обратной связи на нашем сайте. Каждый, кто заходит на наш сайт, может оставить такое обращение, прикрепить какие-то документы.

Ежегодно мы получаем свыше 15 тыс. обращений от граждан. Количество от года к году постоянно варьируется, в 2018-м мы получили чуть больше 15 тыс. сообщений, в 2019-м — свыше 17 тыс., в 2020-м поступило порядка 16 тыс. Посмотрим, какие результаты принесет текущий год. Мы спада никакого не видим, активность такая же, может быть, даже больше. Конечно, прежде всего людей волнуют темы, которые к ним ближе всего: жилье, социальная помощь, здравоохранение, инфраструктура, транспорт. Это, наверное, лидеры, если говорить о результатах первого полугодия 2021 года.

— В прошлом году президент предложил ОП подключиться к мониторингу национальных проектов. Как вы оцениваете их реализацию?

— Мы чувствуем определенные результаты. У нас создан постоянно действующий координационный совет, который этим занимается. В работе этого совета принимают участие чиновники уровня заместителя министра, представители Счетной палаты. У нас есть уже хорошие примеры того, как к нам прислушались, есть ряд поручений правительства о том, чтобы рассмотреть наши предложения по проектам «Образование», «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Слышат, прислушиваются, но надеюсь на то, что удастся осуществлять мониторинг реализации. Нам бы хотелось своими глазами убедиться в том, что это работает.

— В середине мая в стране произошла трагедия в Казани. Самое ужасное, что уже складывается печальная тенденция: «керченский стрелок» в 2018 году, теперь это. Какими должны быть системные меры для предотвращения таких преступлений в России?

— Члены Общественной палаты очень бурно отреагировали на это происшествие. Конечно, у многих была достаточно сильная эмоциональная реакция, но подавляющее большинство перешло сразу к подготовке каких-то предложений. Мы направили спикеру Госдумы свои предложения по доработке недавно внесенного проекта ФЗ, меняющего правила медицинского освидетельствования лиц, которые хотели бы получить разрешение на владение и использование гражданского оружия. Наша комиссия по охране здоровья предлагает, чтобы освидетельствование таких граждан осуществлялось не в любой медицинской организации, а именно в психиатрическом учреждении, учреждении системы психиатрии.

Кроме того, нам еще очень важно культивировать в обществе неравнодушие, потому что такого уровня трагедии в какой-то мере бывают связаны с безразличием. Когда каждый начнет понимать, что несчастье может случиться даже с ним, он будет все-таки более бдительным к происходящему вокруг.