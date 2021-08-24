Журналист Арустамян покинул «Матч ТВ» из-за интервью с Мамаевым

Комментатор и спортивный журналист Нобель Арустамян объявил о своем уходе с телеканала «Матч ТВ», назвав причиной интервью с полузащитником ФК «Ростов» Павлом Мамаевым о его судебном процессе с бывшей женой Аланой. Об этом во вторник, 24 августа, сообщает «РИА Новости».

В своем Telegram-канале Арустамян указал, что интервью, которое выйдет на телеканале в четверг, является нежеланным продуктом. Он отметил, что такие вещи противоречат его этическим и профессиональным ценностям.

Журналист объяснил, что получил редакционное задание и узнал о желании Мамаева дать интервью именно ему. Однако, отмечает Арустамян, он оказался «соучастником очередного пиар-перформанса с героем для программы вроде «Окна» или «Пусть говорят»».

«Я не копаюсь в личной жизни и грязном белье и никогда не собирался этим заниматься. Мои доводы не нашли отклика у руководства телеканала, что вынудило меня написать заявление об увольнении по собственному желанию», — добавил Арустамян.

По его словам, он не хотел продолжать работу на телеканале при таких противоречиях. Вместе с этим Арустамян поблагодарил коллег за сотрудничество.

Журналист работал на «Матч ТВ» с 2016 года, отмечает «Спорт Экспресс».

В марте супруга Мамаева Алана сообщила, что подала на развод. Перед этим девушка пожаловалась подписчикам в соцсетях на измену мужа. Она рассказала, что новую возлюбленную он нашел в Испании. В настоящее время между бывшими супругами идет судебный процесс.