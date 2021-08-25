Дождались получки: зачем МВФ дал России 18 миллиардов долларов

Международный валютный фонд выделил России около $18 млрд в виде специальных прав заимствования (Special Drawing Rights, SDR) на восстановление экономики после пандемии коронавируса. Россия — не единственный получатель помощи. $650 млрд поделили между 190 странами, подававшими заявки. Что это за средства, каким образом ими можно распорядиться, надо ли их возвращать, и насколько вообще необходимы России, выясняли «Известия».

Что произошло

В начале августа Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение дополнительных резервных активов организации на сумму $650 млрд (эквивалентно 456 млрд SDR). Цель — помощь в восстановлении пострадавшей от последствий пандемии коронавируса мировой экономики. SDR (специальные права заимствования) — это расчетная единица МВФ, ее стоимость определяется ежедневно на основе рыночного курса основных валют. Директор-распорядитель фонда Кристаллина Георгиева назвала новое распределение SDR «историческим решением» и «крупнейшим в истории фонда». По ее словам, странам самим предстоит решить, как использовать «драгоценный ресурс».

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Выделенные SDR распределили между 190 странами-членами пропорционально их квотам в МВФ. Квота России составляет 2,71%.Развивающиеся страны из выделенных средств получили $275 млрд. России досталось порядка $18 млрд, что примерно соответствует ее весу в МВФ. Однако надо понимать, что выделенный России пакет специальных прав заимствований (SDR) — это деньги не в прямом и привычном смысле. Тем не менее, этот финансовый инструмент вполне может быть использован на благо национальной экономики.

Как это использовать

Способы использования средств глобальной эмиссии SDR в МВФ уже разъяснили. Их можно обменять на доллары, евро, фунты стерлингов, иены и юани. Также — использовать для погашения собственных внешних и внутренних долгов. Или же погасить расчетными единицами фонда долги перед ним самим.

Использование ресурсов, включая SDR, для смягчения последствий пандемии COVID-19 может принести существенные выгоды в краткосрочной и долгосрочной перспективе, говорится в опубликованном на сайте МВФ документе, разъясняющем порядок учета и использования SDR. Там, где позволяют национальные институциональные договоренности, можно использовать SDR для увеличения бюджетного финансирования. В этом случае центробанк страны может, например, обменять полученные SDR на другую валюту и одолжить ее министерству финансов.

«SDR существуют только в безналичной форме и для того, чтобы их потратить, страна сначала должна договориться с другим государством, которое согласится обменять искусственную резервную валюту на доллары, евро, йены, фунты или рубли. Кстати, точно такой же механизм применялся и в 2009 году, когда МВФ выделил из резервов $250 млрд в формате SDR, чтобы помочь странам справиться с последствиями глобального финансового кризиса», — пояснил «Известиям» Игорь Кучма, финансовый аналитик TradingView.

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Таким образом, это квазиденьги, виртуальные платежные средства, ограниченные спектром возможного использования. Но, в отличие от кредитов МВФ, финансирование в виде SDR не несет никаких условий и обязательств — его не требуется возвращать. Однако при помощи SDR можно получить финансирование от МВФ — при этом уже придется выполнить ряд условий. Экономисты, впрочем, указывают на то, что в кредитах МВФ Россия сейчас не нуждается.

С 2000 года Россия ни разу не обращалась за кредитами МВФ, а ее общая задолженность перед фондом к 2004 году сократилась до $5,1 млрд. Еще в январе 2005-го Россия выплатила МВФ весь объем накопленной задолженности, полностью погасив свои обязательства перед организацией.

Куда направим

Как именно этими средствами распорядится Россия? По мнению Виталия Манкевича, председателя Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей, самым правильным станет стимулирование российского экспорта в более бедные страны. То есть нужно направить средства на программы государственной поддержки экспортных кредитов (преимущественно машиностроительной продукции и промышленной продукции с высокой добавленной стоимости) в пользу развивающихся стран , в том числе в Азии, что способно конвертироваться уже в реальные заказы и реальные деньги на счетах российских компаний-экспортеров, в полученные налоги и созданные рабочие места.

Ещё один вариант использования — предоставление помощи какому- либо государству или группе государств, которые смогут обменять SDR на твердую валюту. Как отмечает квалифицированный инвестор Владимир Трегубов, это не даст России экономических выгод, но повысит ее авторитет на международной арене как государства, помогающего бедным странам в трудное время кризиса. По мнению, Магомеда Яндиева, депутата Мосгордумы, наиболее оптимальный вариант — направить средства на погашение долгов третьих стран перед Россией.

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