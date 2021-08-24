В ГД призвали TikTok внедрить технологию автоматического удаления контента

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обратилась к администрации соцсети TikTok с просьбой распространить на российский сегмент технологию автоматического удаления незаконного контента.

Как уточнил глава комиссии Василий Пискарев, в РФ с интересом обратили внимание на инициативу видеохостинга применять с июля данную технологию. Сейчас такой механизм внедряется компанией на территории США и Канады.

«Учитывая наши договоренности о взаимодействии, мы обратились в компанию с просьбой проинформировать комиссию об эффективности использования этой технологии в других странах с учетом их языковой и законодательной специфики», — приводятся слова Пискарева во вторник, 24 августа, в Telegram-канале комиссии.

Депутат также указал, что члены комиссии в апреле в ходе телемоста с представителем руководства соцсети Хелен Лерш обсуждали проблему длительности удаления запрещенного контента. Данной работой, как подчеркнул Пискарев, занимаются модераторы, находящиеся вне России, плохо владеющие русским языком и не ознакомленные с законодательством РФ.

Применение в российском сегменте TikTok технологии автоматического удаления контента, по мнению главы думской комиссии, существенно повысило бы оперативность в прекращении доступа к запрещенному информации, в том числе к публикациям, содержащим сцены насилия, детскую порнографию, пропаганду наркотиков и идеи экстремизма.

В апреле мировой судья Таганского района признал социальную сеть TikTok виновной в административном правонарушении — неудалении контента с призывами к подросткам выйти на несанкционированные акции в конце января. Видеохостингу было назначено наказание в виде штрафа на 2,6 млн рублей.

В июне представитель юридической компании «Интерцессия» Григорий Скрипилев в беседе с «Известиями» указал, что публикуемый в TikTok контент должен соответствовать российскому законодательству, нравственным и моральным принципам общества, не может быть направлен на нарушение либо ущемление прав и свобод человека и гражданина.

В конце июня суд в Москве признал законным решение о наказании в виде штрафа на 2,6 млн рублей для TikTok.