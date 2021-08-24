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Власти Москвы заявили о подготовке столицы к переходу на электромобили

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Москва уже активно работает над повышением привлекательности электротранспорта. Об этом во вторник, 24 августа, заявил министр столичного правительства, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

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«Владельцам электрокаров предоставляются различные льготы, среди которых бесплатные парковка и зарядка на городских станциях, а также освобождение от уплаты транспортного налога», — цитирует его НСН.

По словам министра, переход на электротранспорт возможен только при развитии электрозарядной инфраструктуры. Он отметил, что в Москве уже насчитывается 80 зарядных станций, а к 2023 году их число увеличится до 600.

Также Пуртов напомнил, что в мегаполисе активно ведется развитие общественного электрического наземного транспорта. Так, в 2018 году стартовала программа по замене дизельных автобусов на электробусы.

Накануне правительство России приняло концепцию, направленную на развитие в стране электрического автомобильного транспорта.

Как следует из пояснительной документации к группе инициатив социально-экономического развития, объединенных под названием «Технологический рывок», власти рассчитывают, что в России к 2024 году будет выпущено 25 тыс. отечественных электроавтомобилей, а также запущено 9 тыс. зарядных станций для них, пишет РИАМО.

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