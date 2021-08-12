Прямой эфир
Происшествия
Один человек пострадал в ДТП в Санкт-Петербурге
Общество
Вильфанд предупредил о ливнях и сильном ветре в регионах Сибири
Общество
При крушении вертолета на Камчатке погибли 10 человек
Наука
Луна не помешает наблюдениям самого мощного звездопада Персеиды
Общество
Семь человек выжили после крушения вертолета на Камчатке
Армия
Российским беспилотникам создают новую систему вооружения
Общество
Власти подготовились к эвакуации жителей Симферопольского района
Происшествия
В госпитале Абхазии из-за скачка электроэнергии скончался пациент
Общество
Пожар на складе завода в подмосковной Кашире ликвидировали

К 2024 году власти планируют выпустить 25 тыс. российских электрокаров

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России к 2024 году будет выпущено 25 тыс. отечественных электроавтомобилей, а также запущено 9 тыс. зарядных станций для них, рассчитывают власти. Это следует из пояснительной документации к группе инициатив социально-экономического развития, объединенных под названием «Технологический рывок» («Известия» ознакомились с ней).

К 2030-му доля электронных транспортных средств в России должна составить не менее 10%, число зарядных станций достичь 72 тыс., а количество водородных заправок — 1 тыс., указано в документах.

Впрочем, государство планирует не только производить электромобили и строить зарядные станции для них, но и создать заправочную инфраструктуру на водороде, испытательную базу для проведения сертификационных и доводочных работ при проектировании автомобилей с низким углеродным следом, а также выпускать отечественные водородные топливные элементы. По документам, реализация этих проектов будет стоить 121,1 млрд рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ток и дело: к 2024 году планируют выпустить 25 тыс. российских электрокаров

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021