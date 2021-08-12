К 2024 году власти планируют выпустить 25 тыс. российских электрокаров

В России к 2024 году будет выпущено 25 тыс. отечественных электроавтомобилей, а также запущено 9 тыс. зарядных станций для них, рассчитывают власти. Это следует из пояснительной документации к группе инициатив социально-экономического развития, объединенных под названием «Технологический рывок» («Известия» ознакомились с ней).

К 2030-му доля электронных транспортных средств в России должна составить не менее 10%, число зарядных станций достичь 72 тыс., а количество водородных заправок — 1 тыс., указано в документах.

Впрочем, государство планирует не только производить электромобили и строить зарядные станции для них, но и создать заправочную инфраструктуру на водороде, испытательную базу для проведения сертификационных и доводочных работ при проектировании автомобилей с низким углеродным следом, а также выпускать отечественные водородные топливные элементы. По документам, реализация этих проектов будет стоить 121,1 млрд рублей.

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Ток и дело: к 2024 году планируют выпустить 25 тыс. российских электрокаров