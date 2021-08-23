Правительство утвердило концепцию по развитию электромобилей в России

Правительство России приняло концепцию, направленную на развитие в стране электрического автомобильного транспорта. Об этом сообщил в понедельник, 23 августа, премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Правительство утвердило концепцию по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта на ближайшие 10 лет», — сказал он, открывая оперативное совещание со своими заместителями.

Как следует из пояснительной документации к группе инициатив социально-экономического развития, объединенных под названием «Технологический рывок», власти рассчитывают, что в России к 2024 году будет выпущено 25 тыс. отечественных электроавтомобилей, а также запущено 9 тыс. зарядных станций для них.

К 2030-му доля электронных транспортных средств в России должна составить не менее 10%, число зарядных станций достичь 72 тыс., а количество водородных заправок — 1 тыс., указано в документах.

2 августа глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о расчете ведомства на то, что 10% всех производимых в России автомобилей к 2030 году будут электрическими. Он также напомнил, что в сегменте легкового транспорта свои разработки уже представили КамАЗ и компания «Зетта», которая планирует запустить серийное производство уже в этом году.

19 июля Мишустин сообщил, что в России создадут собственную линейку электромобилей. По его словам, речь идет о транспорте, работающем в том числе на водородных топливных элементах.

В начале июля Мантуров заявил, что выпуск автомобилей с водородными двигателями начнется в России в 2024 году. Электромобили начнут делать еще раньше, заверил он.