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Мантуров рассказал о перспективах рынка электромобилей в России

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Минпромторг рассчитывает, что 10% всех производимых в России автомобилей к 2030 году будут электрическими. Об этом в понедельник, 2 августа, заявил глава ведомства Денис Мантуров.

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«Мы рассчитываем на то, что к 2030 году выйдем на показатель 10% от общего объема производства будет приходиться именно на электрические автомобили, электрический транспорт», — заявил Мантуров в интервью «РБК-ТВ».

Он также напомнил, что в сегменте легкового транспорта свои разработки уже представил «КамАЗ» и компания «Зетта», которая планирует запустить серийное производство уже в этом году.

«Я уверен, что и другие коллеги, в том числе наших зарубежных брендов, которые локализовали свое производство в России, они также поступательно будут добавлять в свою линейку электрический транспорт», — заключил Мантуров.

19 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в России создадут собственную линейку электромобилей. По его словам, речь идет о транспорте, работающем в том числе, на водородных топливных элементах.

В начале июля Мантуров заявил, что выпуск автомобилей с водородными двигателями начнется в России в 2024 году. Электромобили начнут делать еще раньше, заверил он.

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