В Кремле положительно оценили меры по сдерживанию цен на продукты в России

В Кремле позитивно оценивают меры, которые вводятся для того, чтобы стабилизировать цены на продукты в России. Об этом 24 августа журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, безусловно», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

При этом ситуацию с ростом цен в России Песков назвал непростой. Правительство страны, по его словам, продолжает следить за происходящим.

«Правительство контролирует ситуацию с ценами, на этот счет есть прямое поручение президента России. <…> Это требует действительно постоянного внимания, поскольку постоянно меняются разные параметры, что требует дополнительных усилий кабинета министров, и этот вопрос постоянно на контроле», — прокомментировал Песков.

Ранее, 5 августа, в Минсельхозе России «Известиям» рассказали, что ведомство фиксирует снижение цен производителей на плодоовощную продукцию, включая «борщевой набор». Отмечается, что ключевым фактором снижения цен является увеличение объемов поступающих на рынок российских овощей и фруктов.

Также уточнялось, что Минсельхоз ведет работу по расширению сбыта фермерской продукции через онлайн-каналы — площадки крупнейших интернет-интеграторов, что позволяет избежать лишних наценок.

22 июля президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с ценами на базовые продукты питания в России обострилась. Он поручил членам правительства доложить о ситуации в этой сфере.

Ранее, 30 июня, в Минсельхозе РФ «Известиям» заявили, что тенденция роста цен на овощи носит сезонный характер. В ведомстве подчеркнули, что на текущий момент в розничной торговле преобладают импортные картофель, морковь и лук репчатый, что с учетом изменения курса рубля по отношению к доллару привело к значительному удорожанию овощей на российском рынке.

В тот же день Путина в ходе прямой линии спросили, почему бананы из Эквадора стоят дешевле, чем морковь из соседнего региона. Российский лидер отметил, что цены на продовольствие растут по всему миру и на данный момент мировые индексы находятся на самом высоком уровне за 10 лет. Россия, по его словам, является частью глобальной экономики, поэтому на нее это также распространяется.