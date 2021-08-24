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Жители Соль-Илецка живым щитом защищали дома от пожара

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Жители села Первомайское под Соль-Илецком в Оренбургской области стали живым щитом, защищая свои дома от пожара. У села загорелся Чубарагачский лес. Дым несло в деревню, огонь распространялся молниеносно.

Жители пытались тушить возгорание с помощью подручных средств и лопат, а фермеры предоставили свою технику для опашки села, из Соль-Илецка приехали добровольцы с огнетушителями. Об этом со ссылкой на очевидцев пишет издание orenday. Местные власти приняли решение ввести режим ЧС, поскольку была угроза, что огонь перекинется на жилые дома.

Урал56.Ру со ссылкой на региональное управление МЧС пишет, что в воскресенье вечером в окрестностях сел Егинсай и Первомайское Соль-Илецкого городского округа загорелись сухая трава в полях и лес. Спецтехника сразу же приступила к опашке территории, в тушении огня помогали сотрудники администрации и местные фермеры. Всего в тушении принимали участие 42 человека и 18 единиц техники. Погибших и пострадавших нет, эвакуация жителей не проводилась.

В результате пожара в парке «Бузулукский бор» уничтожено 700 га леса. Директор нацпарка Андрей Латыпов пообещал, что земли на особо охраняемой территории будут восстановлены. Работа по проектированию уже началась.

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