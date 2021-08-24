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Глава Минтранса назвал условие для создания нового дальневосточного лоукостера

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Для создания еще одного лоукостера на Дальнем Востоке в настоящее время нет необходимого пассажиропотока. Об этом во вторник, 24 августа, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

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«Это (создание еще одного лоукостера — Ред.) может быть, его надо двигать ближе к Дальнему Востоку, но для этого нужен пассажиропоток. Мы сначала должны убедиться, что есть люди, иначе не окупается эта история», — сказал Савельев в интервью телеканалу «Россия-24».

По его словам, на Дальнем Востоке не хватает количества пассажиров, которые смогли бы летать и были бы мобильны внутри региона.

24 июля премьер-министр России Михаил Мишустин заявлял, что правительство завершило работу над созданием дальневосточного лоукостера «Аврора».

Он уточнял, что авиабилеты должны быть доступными для жителей региона, на эти цели правительство выделит более 1,5 млрд рублей.

26 июля сообщалось, что самолеты объединенной дальневосточной авиакомпании «Аврора» отправились в первые рейсы по маршрутам Хабаровск–Шахтерск (Сахалин), а также Южно-Сахалинск – Петропавловск-Камчатский.

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