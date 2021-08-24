Прямой эфир
Политика
Пушков призвал регулировать движение самокатов после инцидента в Сочи
Мир
Зеленский учредил День украинской государственности
Экономика
ЦБ предложил ограничить время простоя онлайн-сервисов банков
Политика
Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в 10 тыс. рублей
Общество
Минздрав обновил временные рекомендации по вакцинации от коронавируса
Мир
В Крыму поблагодарили Зеленского за пиар полуострова
Общество
В МИД России назвали сроки окончания строительства «Северного потока – 2»
Интернет
«Яндекс» восстановил работу сервисов после сбоя
Армия
Российскую военную базу в Таджикистане усилили комплексами «Корнет»

В Казахстане возбудили уголовное дело за публикацию видео о «языковых рейдах»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правоохранительные органы Казахстана расследуют уголовное дело о возбуждении национальной розни из-за размещения в YouTube видеоматериалов о так называемых «языковых рейдах». Об этом во вторник, 24 августа, сообщил исполняющий обязанности начальника службы уголовного преследования генпрокуратуры страны Тлеу Жангарашев.

Тянут за язык: в Латвии заявили о праве ликвидировать русские школы
Официальная Рига не собирается отказываться от политики тотальной латышизации учебных заведений нацменьшинств

Отмечается, что житель Казахстана Куат Ахметов опубликовал в YouTube видеоролики, на которых запечатлены конфликты, возникшие из-за того, что сотрудники магазинов и объектов общественного питания не смогли обслужить его и других людей на казахском языке.

«Факт размещения на видеохостинге YouTube видеоматериалов <…> c признаками разжигания национальной розни проверяется департаментом полиции г. Алматы в рамках досудебного расследования», — приводит «РИА Новости» слова представителя генпрокуратуры.

За данное правонарушение Ахметову может грозить штраф в размере от 2 до 7 тыс. месячных расчетных показателей (от 1 до 3,5 млн рублей), ограничение свободы на срок от двух до семи лет, либо лишение свободы на тот же срок.

12 августа российский общественный деятель, журналист Владимир Легойда в беседе с «Известиями» прокомментировал ситуацию с русскими, живущими в Казахстане. Легойда подчеркнул, что ему больно видеть ситуации, в которых ущемляются права русских жителей Казахстана. В первую очередь, как считает журналист, необходимо, чтобы на любые проявления национализма реагировала местная власть.

В свою очередь заместитель директора департамента информации и печати МИД России Николай Лахонин отметил, что Россия полностью поддерживает позицию Казахстана о готовности пресекать любые проявления национализма на фоне данных о проведении в республике так называемых языковых рейдов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021