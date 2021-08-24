В Казахстане возбудили уголовное дело за публикацию видео о «языковых рейдах»

Правоохранительные органы Казахстана расследуют уголовное дело о возбуждении национальной розни из-за размещения в YouTube видеоматериалов о так называемых «языковых рейдах». Об этом во вторник, 24 августа, сообщил исполняющий обязанности начальника службы уголовного преследования генпрокуратуры страны Тлеу Жангарашев.

Отмечается, что житель Казахстана Куат Ахметов опубликовал в YouTube видеоролики, на которых запечатлены конфликты, возникшие из-за того, что сотрудники магазинов и объектов общественного питания не смогли обслужить его и других людей на казахском языке.

«Факт размещения на видеохостинге YouTube видеоматериалов <…> c признаками разжигания национальной розни проверяется департаментом полиции г. Алматы в рамках досудебного расследования», — приводит «РИА Новости» слова представителя генпрокуратуры.

За данное правонарушение Ахметову может грозить штраф в размере от 2 до 7 тыс. месячных расчетных показателей (от 1 до 3,5 млн рублей), ограничение свободы на срок от двух до семи лет, либо лишение свободы на тот же срок.

12 августа российский общественный деятель, журналист Владимир Легойда в беседе с «Известиями» прокомментировал ситуацию с русскими, живущими в Казахстане. Легойда подчеркнул, что ему больно видеть ситуации, в которых ущемляются права русских жителей Казахстана. В первую очередь, как считает журналист, необходимо, чтобы на любые проявления национализма реагировала местная власть.

В свою очередь заместитель директора департамента информации и печати МИД России Николай Лахонин отметил, что Россия полностью поддерживает позицию Казахстана о готовности пресекать любые проявления национализма на фоне данных о проведении в республике так называемых языковых рейдов.