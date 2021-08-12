В МИД России прокомментировали ситуацию с «языковыми патрулями» в Казахстане

Россия полностью поддерживает позицию Казахстана о готовности пресекать любые проявления национализма на фоне данных о проведении в республике так называемых языковых рейдов. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Николай Лахонин.

«Действия лиц, стоящих за информационным вбросом о так называемых языковых патрулях, не останутся без реакции казахстанских властей и правоохранительных органов. На это указывает заявление первого заместителя руководителя администрации президента Республики Казахстан Даурена Абаева», — указано в заявлении представителя ведомства, распространенном в четверг, 12 августа.

Лахонин указал на высказывание Абаева о готовности властей жестко пресекать проявления «пещерного национализма».

«Мы полностью поддерживаем указанную позицию», — добавил он.

Российский общественный деятель, журналист Владимир Легойда в беседе с «Известиями» прокомментировал ситуацию с русскими, живущими в Казахстане. Он рассказал, что родился в Казахстане и прожил там до 18 лет, пока не поступил в институт.

«Это было советское время, в 91-м году я уехал. Поэтому это была другая ситуация. Кроме того, в Северном Казахстане, где я жил, там было не так много местного населения тогда. И даже в школе всего несколько человек было казахов и казашек. Но мы никогда на этой почве не ссорились, это не было очевидным предметом для столкновений», — поделился журналист.

Легойда подчеркнул, что ему больно видеть ситуации, в которых ущемляются права русских жителей Казахстана. В качестве примера он привел инцидент с русской женщиной, которую заставили извиниться за рассказ о происхождении города Актау.

«Мне далека моя малая родина, когда я вижу сейчас такие сцены, как мы увидели, когда русскую женщину заставили извиняться, причем за то, что не требует никаких извинений, поскольку это не являлось намерением кого-то обидеть, так как это был рассказ об исторической правде. Это, конечно, вызывает оторопь и возмущение», — сказал он.

В первую очередь, как считает журналист, необходимо, чтобы на подобные инциденты реагировала местная власть.

«Мне как человеку, который там вырос и который понимает, что наши народы могут и должны жить в мире, дружбе и братском взаимодействии, больно смотреть на это. Люди, которые заставляют таким образом извиняться ни в чем не повинных граждан, должны ответить в правовом поле, как положено», — добавил Легойда.

В последнее время казахстанские националисты организовывают «языковые рейды», во время которых они заходят в магазины и государственные учреждения и проверяют знание казахского языка работниками. Акции снимают на камеру, видео затем выкладывают на YouTube, пишет «Газета.ру».

В марте президент России Владимир Путин заявил о необходимости оперативно реагировать на попытки дестабилизации в стране и проявления национализма. В том же месяце российский лидер также подчеркивал, что важно жестко пресекать ксенофобию, национализм и действия провокаторов, которые «сами убегают, прячутся, если их ловят за руку, раскаиваются, а людей толкают на путь правонарушений».