В Кузбассе осквернили памятник героям ВОВ

В городе Белово Кемеровской области вандалы осквернили памятник погибшим в Великой Отечественной войне. Об этом 24 августа сообщили в ГУ МВД по региону.

Уточняется, что злоумышленники нанесли на памятник нецензурные надписи и рисунки. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают вандалов.

«Для осмотра места происшествия и установления обстоятельств произошедшего на центральную площадь города незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. По окончании работы полицейских надпись была удалена», — сообщили в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, добавляет «Газета.ру».

Ранее, 17 августа, стало известно, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично проконтролирует расследование уголовного дела о повреждении мемориала под Выборгом в Ленинградской области. Он поручил установить обстоятельства произошедшего и найти виновных.

Три надгробные плиты с надписями о захоронении бойцов 248-й отдельной истребительной противотанковой дивизии и 23-й армии имеют сквозные отверстия и трещины.