Бастрыкин взял на контроль дело о повреждении мемориала под Выборгом

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично проконтролирует расследование уголовного дела о повреждении мемориала под Выборгом в Ленинградской области. Он поручил установить обстоятельства произошедшего и найти виновных.

Три надгробные плиты с надписями о захоронении бойцов 248-й отдельной истребительной противотанковой дивизии и 23-й армии имеют сквозные отверстия и трещины, уточняет телеканал «78».

В поселке Барышево на братском захоронении в общей сложности было сломано 36 плит и один крест. Неизвестные не менее трех раз выстрелили в надгробные плиты, повалили деревянный крест на землю и сорвали звезду с вершины обелиска, повредив воинское захоронение.

В начале февраля вандалы измазали черной краской сфинксов на Египетском мосту в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Реставраторам удалось восстановить памятники только в марте, когда в городе установилась плюсовая температура.