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Названы вакансии с самыми большими зарплатами для молодых специалистов

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В России высокие зарплаты сразу готовы предложить, например, молодым официантам, пекарям, программистам и слесарям-сантехникам. Об этом во вторник, 24 августа, сообщили в «РИА Новости» со ссылкой на имеющееся у них исследование сайта «Работа.ру».

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Ранний старт карьеры имеет свои преимущества и недостатки

Так, доход от 160 тыс. руб. сразу доступен программисту С++ в компьютерной компании Москвы. Соискатель должен знать принципы объектно-ориентированного программирования, технологии COM, языки С/С++, SQL и библиотеки доступа к данным и иметь опыт работы с реляционными СУБД. Кроме высокой зарплаты, сотрудников также обеспечат бесплатными обедами, а иногородних — общежитием.

В Санкт-Петербурге инженер-конструктор может получать до 150 тыс. руб. Он должен будет создавать чертежи для производства и проводить расчет стоимости заказа. Сотруднику компенсируют затраты на мобильную связь и горюче-смазочные материалы.

В Новосибирске от 100 тыс. руб. в месяц готовы платить сервис-менеджеру по холодильному оборудованию .

В Краснодаре слесарь-сантехник может получать до 100 тыс. руб. в месяц. Вакансия предполагает ежедневные и еженедельные выплаты.

В Казани доход до 100 тыс. руб. предоставят официанту, надо лишь знать принципы обслуживания и обладать грамотной речью.

В Екатеринбурге такую же зарплату предлагают комплектовщику на складе автомобильных запчастей. Иногородним предоставят жилье.

В Ростове-на-Дону до 100 тыс. руб. может получать мебельщик. В Сочи ищут пекаря хлебобулочных и кондитерских изделий за 80 тыс. руб. в месяц.

В четверг, 12 августа, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил вернуть в Россию советскую систему трудоустройства — распределять выпускников вузов, которые получили высшее образование на бюджетной основе. Такие правила, по его мнению, должны распространяться на выпускников педагогических и медицинских вузов.

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