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На российском модуле МКС «Наука» впервые открыли иллюминатор
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На российском модуле МКС «Наука» впервые открыли иллюминатор

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Российский космонавт Олег Новицкий в воскресенье, 22 августа, открыл иллюминатор многоцелевого лабораторного модуля Международной космической станции «Наука». «Роскосмос» опубликовал видео во вторник, 24 августа.

На кадрах видно, какие красивые виды открываются на Землю из нового российского модуля МКС.

Ранее, 11 августа, космонавт Олег Артемьев высказал мнение, что иллюминатор в новом российском модуле «Наука» станет любимым местом для всех членов экипажа МКС. Он обратил внимание на то, что стекло иллюминатора сделано так, что позволяет фотографировать фотоаппаратом с любым фокусом — и с большим, и с малым.

Глава NASA Билл Нельсон 3 августа в ходе конференции, посвященной эксплуатации МКС, рассказал, что присоединение к станции российского модуля «Наука» будет способствовать развитию сотрудничества РФ и США. По его словам, «Наука» и европейский робот-манипулятор помогут совершить еще больше открытий, ценных как для жизни на Земле, так и для продвижения в космос и на Марс.

Модуль «Наука» пристыковался к МКС 29 июля. Российский космонавт Олег Новицкий на борту МКС сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) о незапланированно включившихся двигателях модуля. Вскоре космонавтам удалось их отключить.

Для устранения потери ориентации МКС пришлось включить двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс МС-17», пристыкованного к модулю «Поиск».

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