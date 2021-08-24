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В России создали комплекс скрытого досмотра с распознаванием эмоций

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На международном форуме «Армия-2021» представили модернизированный комплекс скрытого досмотра, определяющий наличие запрещенных веществ, опасных предметов, а также эмоции человека. Об этом во вторник, 24 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника научно-тематического центра «Т» «НПК «НИИДАР» Никиту Бобкова.

Впервые комплекс для скрытого обнаружения опасных объектов и запрещенных веществ в потоке людей представили год назад на форуме «Армия-2020».

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«В течение года мы существенно доработали комплекс. Модернизированная версия способна распознавать шесть базовых эмоций человека (радость, страх, гнев, печаль, удивление, и др.). Мы можем на основе данных комплекса досмотра и системы распознавания эмоций сделать заключение, опасен человек или не опасен. Таким образом, повысить достоверность выявления злоумышленников», — рассказал Бобков.

Также массогабаритные характеристики комплекса уменьшили в 30 раз.

«Приемная часть комплекса раньше помещалась в 19-дюймовый шкаф, теперь умещается в габариты четырех пачек сигарет», – отметил начальник центра.

В планах специалистов НИИДАР разработать уникальную технологию по идентификации человека по походке, внешним признакам и индивидуальным особенностям человека для выявления подозрительного поведения. Еще нейросеть должна будет научиться определять микровыражения лиц.

«Эта технология способна определить искренне человек выражает эмоции или имитирует их. В 2022 году такая версия модернизированного комплекса должна быть готова», — сказал Бобков.

В понедельник, 23 августа, в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке открылся Международный военно-технический форум «Армия-2021». На нем представят около 28 тыс. экспонатов от 1,4 тыс. предприятий из России и из-за рубежа. Также Министерство обороны России продемонстрирует более 300 серийных образцов техники.

23 августа состоялось официальное открытие «Армии-2021» и международных армейских игр. 24–25 августа форум смогут посетить специалисты, а с 26 по 28 августа — все желающие.

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