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Пользователи в США столкнулись с неполадками в Instagram

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В США наблюдаются сбои в работе социальной сети Instagram в понедельник, 23 августа. Об сообщается на сайте отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов сервиса Downdetector.

По данным портала, 80% сообщивших о неполадках пользователей испытывают проблемы с просмотром новостной ленты, 12% не могут войти на сайт, 9% жалуются на трудности при просмотре сторис.

Во вторник, 10 августа, на сайте Iтstagram опубликовали сообщение о ряде нововведений, предназначенных для борьбы с агрессивным поведением в соцсети. Отмечается, что приложение теперь будет показывать «более строгое предупреждение» о возможном нарушении правил сообщества уже при первой попытке отправки оскорбительных комментариев. Ранее подобное предупреждение появлялось после двух или трех таких случаев.

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