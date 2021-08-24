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Каждый второй рейс «Уральских авиалиний» улетает с задержкой

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Пассажиры «Уральских авиалиний» этим летом столкнулись с регулярными задержками рейсов. С мая по третью неделю августа перевозчик выполнил около 26 тыс. рейсов. 15 тыс. из них — позже времени вылета на 30 минут и более, подсчитали «Известия» на основании данных сервиса FlightRadar24.

В первые три недели августа у «Уральских авиалиний» доля задержанных на один час и более рейсов выросла и превысила 50%, в июле и июне она составляла чуть больше 40%. В августе задерживаться на один час и более стал каждый второй вылет — это около 2,7 тыс. рейсов, позже чем на два и более часов вылетели пассажиры около 1,5 тыс. рейсов, а на три и более — около 800. Более 30 минут составила задержка почти у 60% рейсов в августе.

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И чем это может обернуться для перевозчиков

Среди 150 крупнейших авиакомпаний мира по флоту у «Уральских авиалиний» наихудшая пунктуальность полетов, следует из обзора европейского поставщика авиационных данных OAG. В июле вовремя прилетело лишь 32,5% рейсов, в июне — 32%, в мае — 50%, говорится в документе.

У других российских перевозчиков регулярность выше: у «Аэрофлота» — 90-92%, S7 — 83-90%, «Победы» — 87%-91%, Utair — 83-89%, Smartavia — 92-95%, Red Wings — 83-94% и т.д.

«Специфика перевозок, осуществляемых воздушным транспортом, состоит в том, что они носят непрерывный характер и зависят от множества причин, и далеко не все зависят от перевозчика. Неготовность российских аэропортов к текущему пассажиропотоку и обслуживанию самолетов в минимально короткие сроки, ожидание трансферных пассажиров, розыск пассажиров в аэропорту и снятие багажа неявившихся на посадку, технические неисправности, погодные условия и др.», — указала пресс-секретарь «Уральских авиалиний» Вера Гасникова.

По ее словам, все эти факторы напрямую связаны с безопасностью, обеспечение которой — приоритетная задача перевозчика.

«Авиакомпания делает все возможное, чтобы минимизировать задержки. Мы пересмотрели программу авиаперевозок, схемы обеспечения питания, уборки воздушных судов, увеличили время стоянок и прочее. Показатели регулярности с июня 2021 года имеют тенденцию к улучшению», — заверила она.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не на ура: «Уральские авиалинии» задерживают каждый второй рейс

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