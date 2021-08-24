Попавшие под сокращение артисты Театра Ермоловой обратились к президенту

29 актеров столичного Театра Ермоловой, попавших под сокращение, обратились за поддержкой к президенту РФ Владимиру Путину, пожаловавшись ему также на финансовые злоупотребления в культурном учреждении. Однако, по словам нового директора театра Сергея Кузоятова (в июне он сменил на этом посту Олега Меньшикова, причем последний остался худруком), «никто еще не уволен». Контракты у актеров бессрочные и продолжают действовать.

«Предполагаемая дата сокращения — 30 сентября. Уведомления об этом вручаются артистам в установленном законом порядке. Если сотрудники решат обратиться в суд, то дальнейшие действия руководства будут обусловлены решением суда, которое в обязательном порядке будет исполнено», — сообщил директор «Известиям».

При этом руководство Театра Ермоловой, в свою очередь, намерено обратиться в суд с иском в адрес некоторых артистов о защите чести, достоинства и деловой репутации театра и худрука.

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Их выход: артисты театра Ермоловой противостоят Олегу Меньшикову