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Жертвами наводнения в Теннесси стали более 20 человек

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Наводнение в штате США Теннесси унесло жизни 22 человек, в числе которых — новорожденные близнецы. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщает AP.

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Отмечается, что спасательные бригады продолжают вести поиски пропавших без вести в результате стихийного бедствия. Работы ведутся среди разрушенных потоком воды домов.

Погода с проливными дождями привела к многочисленным разрушениям на территории сельской местности, в частности размытию дорог, повреждению вышек сотовой связи и телефонных линий. Так, некоторые жители американского региона не имели возможности связаться со своими близкими и узнать подробности их состояния.

Как указал шериф округа Хамфрис Крис, большинство пропавших без вести проживали на территориях, где был зафиксирован мощнейший подъем воды.

Губернатор Теннесси Билл Ли осмотрел последствия разрушительного наводнения, в том числе дома, смытые с фундамента. Население пострадавших районов также наблюдало свое подтопленное жилье, обломки автомобилей и иных разрушенных зданий.

21 августа в штате Теннесси выпало от 250 до 500 мм осадков. При этом ливневые дожди продолжились и в воскресенье. Для оказания помощи в спасательных операциях на воде задействована национальная гвардия Теннесси.

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