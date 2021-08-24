Более 4,5 тыс. дагестанцев остались без газа из-за селевого потока

Селевой поток повредил газопровод в центральной части Дагестана, в результате чего почти 1 тыс. жилых домов и более 4,5 тыс. человек остались без газа. Об этом во вторник, 24 августа сообщили в региональном МЧС на официальном сайте.

«В результате выпадения обильных ливневых дождей в Левашинском районе Республики Дагестан селевым потоком снесены опоры межпоселкового газопровода высокого давления второй категории <…>. Без газа временно остались 950 домов с населением 4 650 человек, из них 1 583 ребенка, в 4 населенных пунктах (с. Арши, с. Куппа, с. Телягу, с. Буртани)», — говорится в сообщении.

Аварийные бригады приступят к ремонтным работам в 8:00 утра.

В понедельник, 23 августа прокуратура Дагестана сообщила, что проверит информацию о блокировании туристов в Карадахской теснине на территории Гунибского района республики.

В понедельник, 23 августа, управление МЧС по республике сообщило, что группа туристов из 15 человек оказалась заблокирована в горах Дагестана из-за сильнейшего ливня. Одного из них унесло течением реки, уровень которой поднялся.