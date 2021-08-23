Группа туристов оказалась заблокирована в горах Дагестана из-за ливня

Группа туристов из 15 человек оказалась заблокирована в горах Дагестана из-за сильнейшего ливня. Одного из них унесло течением реки, уровень которой поднялся, сообщает 23 августа РЕН ТВ со ссылкой на управление МЧС по республике.

«По системе «112» поступили сообщения о том, что в Гунибском районе в результате выпадения кратковременного ливневого дождя с градом поднялся уровень воды на речке Квартал, и на Карадахской теснине оказались заблокированными около 15 туристов», — отметили спасатели. Маршрут группы, по которому следовали туристы, не был согласован со спасательными отрядам.

Сотрудники МЧС уже установили связь с туристами. К настоящему времени эвакуированы 30 человек. Поиск мужчины, которого, предположительно, унесло потоком воды, продолжается.

К месту ЧП направили спасателей Унцукульской и Шамильской поисково-спасательной службы.

Ранее в августе спасатели МЧС на Камчатке эвакуировали две группы туристов с местных гор, всего помощь потребовалась пятерым скалолазам. 17 августа двое мужчин сорвались со склона на высоте 4100–4200 м при спуске с ледника на вулкане Ключевская Сопка на Камчатке.