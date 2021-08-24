Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Несколько единиц военной техники США оказались в руках талибов
Культура
Netflix выпустил анимационный спин-офф «Ведьмака»
Мир
Американца приговорили к шести месяцам тюрьмы за сожжение плаката BLM
Мир
В ЛНР начали вскрытие массовых захоронений жертв обстрелов в Донбассе
Экономика
Россияне вложили в зарубежные акции через площадку Мосбиржи 26,5 млрд рублей
Общество
Прокуратура Дагестана начала проверку информации о блокировании туристов
Мир
Российские военные корабли пришвартовались в порту Алжира
Общество
По факту пожара в Псковской области возбудили уголовное дело
Мир
США обсудили с талибами вопрос о контроле над аэропортом в Кабуле

В вакцину от гриппа добавлили новые штаммы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вакцинация против гриппа может начаться уже в сентябре — поставки препаратов начались, сообщили «Известиям» в Роспотребнадзоре. Там отметили, что в рекомендованном ВОЗ составе вакцины изменились два штамма вируса гриппа А, которые ранее в популяции не циркулировали.

По информации службы, на этот сезон для стран Северного полушария ВОЗ рекомендовал использовать в противогриппозной вакцине следующую комбинацию штаммов: в трехвалентной вакцине два варианта штамма A (Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09 и Cambodia/e0826360/2020 (H3N2)) и штамм В (Washington/02/2019) плюс еще один штамм В (Phuket/3073/2013) в четырехвалентной вакцине.

«Один вирус вытеснил другой»: ждать ли в России эпидемии гриппа
Врачи призывают россиян прививаться не только от коронавируса

В постановлении главного государственного санитарного врача (зарегистрирован Минюстом 11 августа) рекомендовано охватить «не менее 60% от численности населения субъекта Российской Федерации и не менее 75% от численности лиц из групп риска, предусмотренных Национальным календарем, а также других групп населения, в том числе контингентов стационарных организаций социального обслуживания».

В первую очередь, вакцинироваться от гриппа необходимо людям восприимчивым к инфекции. Прежде всего, детям и лицам, живущим в организованных коллективах, например, в домах престарелых, в учреждениях интернатного типа и т.д. Сделать прививку нужно людям с хроническими соматическими заболеваниями, в основном это люди старше 65 лет, а также беременным женщинам», — рассказала заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Елена Бурцева.

Минувшей весной гриппом в России болели мало — карантинные меры против COVID-19 сыграли положительную роль. Правда, это принесло и негативные последствия.

«В прошлом году активность гриппа была низкая, поэтому иммунная прослойка не укрепилась, как обычно в годы интенсивной циркуляции вирусов гриппа», — объяснили «Известиям» в Роспотребнадзоре.

Эксперты подчеркивают, что необходимо активнее вакцинироваться и от COVID-19. Временной интервал между уколами от гриппа и коронавируса должен быть не меньше месяца.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

От А до В: в вакцину от гриппа добавлены новые штаммы

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021