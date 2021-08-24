В вакцину от гриппа добавлили новые штаммы

Вакцинация против гриппа может начаться уже в сентябре — поставки препаратов начались, сообщили «Известиям» в Роспотребнадзоре. Там отметили, что в рекомендованном ВОЗ составе вакцины изменились два штамма вируса гриппа А, которые ранее в популяции не циркулировали.

По информации службы, на этот сезон для стран Северного полушария ВОЗ рекомендовал использовать в противогриппозной вакцине следующую комбинацию штаммов: в трехвалентной вакцине два варианта штамма A (Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09 и Cambodia/e0826360/2020 (H3N2)) и штамм В (Washington/02/2019) плюс еще один штамм В (Phuket/3073/2013) в четырехвалентной вакцине.

В постановлении главного государственного санитарного врача (зарегистрирован Минюстом 11 августа) рекомендовано охватить «не менее 60% от численности населения субъекта Российской Федерации и не менее 75% от численности лиц из групп риска, предусмотренных Национальным календарем, а также других групп населения, в том числе контингентов стационарных организаций социального обслуживания».

В первую очередь, вакцинироваться от гриппа необходимо людям восприимчивым к инфекции. Прежде всего, детям и лицам, живущим в организованных коллективах, например, в домах престарелых, в учреждениях интернатного типа и т.д. Сделать прививку нужно людям с хроническими соматическими заболеваниями, в основном это люди старше 65 лет, а также беременным женщинам», — рассказала заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Елена Бурцева.

Минувшей весной гриппом в России болели мало — карантинные меры против COVID-19 сыграли положительную роль. Правда, это принесло и негативные последствия.

«В прошлом году активность гриппа была низкая, поэтому иммунная прослойка не укрепилась, как обычно в годы интенсивной циркуляции вирусов гриппа», — объяснили «Известиям» в Роспотребнадзоре.

Эксперты подчеркивают, что необходимо активнее вакцинироваться и от COVID-19. Временной интервал между уколами от гриппа и коронавируса должен быть не меньше месяца.

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От А до В: в вакцину от гриппа добавлены новые штаммы