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Россияне вложили в зарубежные акции через площадку Мосбиржи 26,5 млрд рублей

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За последний год частные инвесторы вложили в акции зарубежных компаний, представленных на Московской бирже, 26,5 млрд рублей. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе биржи, запустившей торги такими бумагами в августе 2020-го. С момента старта сделки с акциями совершили более 211 тыс. человек.

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На первом этапе российские инвесторы могли за рубли приобрести бумаги лишь 20 глобальных компаний, а сегодня — 204. За это время лидерами по объему торгов среди них стали: Virgin Galactic, Moderna, Tesla, Alibaba, Baidu, Apple и др.

«С момента запуска иностранные акции пользуются высоким спросом. Сегодня на их долю приходится порядка 4% от совокупного объема торгов на рынке акций. Также в ближайшее время мы реализуем торги иностранными акциями в валюте. К концу года количество ценных бумаг на планируется увеличить до 500, а в 2022-м довести до 1 тыс.» — подчеркнул директор департамента рынка акций Московской биржи Борис Блохин.

За последний год оборот по таким бумагам, торгующимся на Мосбирже, вырос более чем в 10 раз с учетом эффекта низкой базы, отметили в Сбере. В Финаме сказали, что доля иностранных бумаг в портфелях инвесторов показала впечатляющий рост.

Потенциал для дальнейшего развития торговли иностранными ценными бумагами сохраняется, отмечают аналитики, указывая на главные плюсы и минусов в инвестиционных предпочтениях граждан, а также актуальные риски.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Окно на Уолл-стрит: через Мосбиржу в зарубежные акции вложено 26,5 млрд

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