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В Черновцах открыли кофейню с символикой СС

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В городе Черновцы на Украине открыли кофейню с символикой СС. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщили в Telegram-канале «Украина в шоке».

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Администраторы использовали необычный шрифт для букв S на логотипе названия, напоминающий символику нацистской партии Третьего рейха. Специально ли это сделано, неизвестно.

Сообщают также, что заведение находится в здании бывшей синагоги.

Скандалы в связи с оправданием нацизма на Украине происходят регулярно. Президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев», опубликованной 12 июля на сайте Кремля, указал, что некоторые политические деятели Украины стремятся оправдать нацизм и решить конфликт в Донбассе военным путем.

В июне в Киеве военнослужащих президентского полка отправили на похороны участника дивизии СС «Галичина» Ореста Васкула.

В июле группа украинских депутатов предложила на государственном уровне отпраздновать 80-летие создания УПА (Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ). Кроме того, члены парламента обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть звание героев Украины командующему УПА Шухевичу и лидеру ОУН (запрещена в РФ) Бандере.

А в августе жители поселка Литин Винницкой области Украины устроили праздник по случаю 110-летия нацистского преступника Омеляна Грабца, сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

«Для празднования памятной даты в Литин прибыла делегация Украинского института национальной памяти. Участники торжеств положили цветы к памятной доске Омеляну Грабцу. Состоялось поминальное шествие по улице Омеляна Грабца», — написал Долинский в Facebook.

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