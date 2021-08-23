Новый корпус перинатального центра в Астрахани откроют в конце года

Строящийся корпус перинатального центра Александро-Мариинской областной клинической больницы в Астрахани посетили министр здравоохранения области Александр Буркин и депутат Госдумы РФ Леонид Огуль. Готовность объекта составляет 95%.

В восьмиэтажном здании будут располагаться приемное отделение, реанимация для беременных и рожениц. Отделение рассчитано на 26 коек. В перинатальном центре предусмотрен реанимационный блок для новорожденных, отмечает «Астрахань 24». Стоимость строительства составляет около 1 млрд рублей. По словам подрядчика, новый корпус полностью будет готов к работе в конце года.

В Астраханской области создадут центр трансплантологии. В июне было подписано соглашение о сотрудничестве с главным центром трансплантологии России. Решено открыть центр на базе Александро-Мариинской больницы, поскольку в ней имеются необходимые лаборатории. Нужно закупить необходимое оборудование. Обучение и подготовку врачи центра будут проходить в Москве.