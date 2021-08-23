Против санитарки дома престарелых возбудили уголовное дело

Следственный комитет Московской области возбудил уголовное дело в отношении сотрудницы пансионата в Реутове. Речь идет о 54-летней санитарке частного дома престарелых. Женщину подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает телеканал «Известия». Сейчас устанавливается местонахождение подозреваемой. Ранее жестокое обращение с постояльцами попало на видео. После этого подмосковная полиция, прокуратура и Следственный комитет начали проверку пансионата в Реутове.

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