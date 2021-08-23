Швед Бу Инге Андерссон возглавил компанию UzAuto

Шведский топ-менеджер Бу Инге Андерссон стал генеральным директором компаний UzAuto Motors (выпускает автомобили под маркой Chevrolet) и UzAuto Motors Powertrain (производство двигателей и коробок передач). Об этом 23 августа сообщает Autoreview.

Решение о назначении приняла узбекская государственная компания «Узавтосаноат». Обе компании входили в состав совместного предприятия GM Uzbekistan, но в конце 2018 года концерн General Motors продал свою долю «Узавтосаноату», оставшись стратегическим партнером.

С 2009 по 2013 год Андерссон возглавлял группу ГАЗ, где под его руководством освоили выпуск семейства «Газель Next». А с января 2014-го до апреля 2016 года он был президентом «АвтоВАЗа».

В 2017 году менеджер стал директором локальных подразделений фирмы Yazaki, которая производит автокомпоненты.

Задачей Андерссона станет преодоление компанией кризиса, связанного с дефицитом полупроводников и логистикой, а также дальнейшая модернизация производства. В настоящее время UzAuto работает над локализацией новых моделей на глобальной платформе GEM — Chevrolet Tracker и Chevrolet Onix.

29 января сообщалось, что General Motors к 2035 году планирует перейти на выпуск легковых автомобилей, оснащенных электродвигателями. К 2040 году компания готовится перестроить работу, чтобы в результате ее деятельности не было каких-либо выбросов углекислого газа.