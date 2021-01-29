Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Названа дата прощания с Лановым
Интернет
Google признала необоснованными ограничения на гимн России в YouTube
Мир
Кравчук заявил о недопустимости обмена удерживаемых лиц в Донбассе на частном уровне
Общество
В Минобрнауки назвали дату возвращения вузов к очному обучению
Мир
Лукашенко рассказал о подготовке провокации с покушением на депутатов в день инаугурации
Общество
Пострадавшая в ДТП замминистра культуры Алтайского края скончалась
Мир
Пиротехники МЧС РФ обнаружили в Карабахе около 15,5 тыс. боеприпасов
Политика
В Совфеде объяснили санкции Украины против РФ зависимостью от запада
Общество
Адвокат рассказал о работе Ефремова в швейном цехе колонии

General Motors перейдет на выпуск легковых электромобилей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский автомобильный концерн General Motors к 2035 году планирует перейти на выпуск легковых автомобилей, оснащенных электродвигателями. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Е-карета и е-трон: как изменились электромобили за столетие
Тест-драйв Baker Electric Model V «Queen Victoria» 1908 года и Audi e-tron 2020-го

Отмечается, что, cогласно расчетам корпорации, к концу 2025 года 40% продаваемых ею в США моделей автомобилей будет приходиться на электрокары. General Motors ранее заявила, что намерена выделить около $27 млрд в ближайшие пять лет на разработку машин с электродвигателями, а также управляемых компьютером.

В документе подчеркивается, что к 2040 году General Motors готовится перестроить работу таким образом, чтобы в результате ее деятельности не было каких-либо выбросов углекислого газа.

21 октября сообщалось, что концерн General Motors провел презентацию возрожденного внедорожника Hummer.

Модель получила электрическую силовую установку мощностью 1000 л.с. От 0 до 100 км автомобиль может ускориться за 3 с. Максимальный запас хода составляет 560 км.

Новый Hummer оснащен автопилотом. Электроника может полностью контролировать рулевое управление, акселератор и тормозную систему во время езды по магистрали.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021