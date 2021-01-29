General Motors перейдет на выпуск легковых электромобилей

Американский автомобильный концерн General Motors к 2035 году планирует перейти на выпуск легковых автомобилей, оснащенных электродвигателями. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Отмечается, что, cогласно расчетам корпорации, к концу 2025 года 40% продаваемых ею в США моделей автомобилей будет приходиться на электрокары. General Motors ранее заявила, что намерена выделить около $27 млрд в ближайшие пять лет на разработку машин с электродвигателями, а также управляемых компьютером.

В документе подчеркивается, что к 2040 году General Motors готовится перестроить работу таким образом, чтобы в результате ее деятельности не было каких-либо выбросов углекислого газа.

21 октября сообщалось, что концерн General Motors провел презентацию возрожденного внедорожника Hummer.

Модель получила электрическую силовую установку мощностью 1000 л.с. От 0 до 100 км автомобиль может ускориться за 3 с. Максимальный запас хода составляет 560 км.

Новый Hummer оснащен автопилотом. Электроника может полностью контролировать рулевое управление, акселератор и тормозную систему во время езды по магистрали.