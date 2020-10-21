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General Motors выпустил электрический Hummer

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Американский концерн General Motors провел презентацию возрожденного внедорожника Hummer.

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Как сообщает 21 октября пресс-служба бренда, автомобиль получил агрессивные бамперы, прямоугольные колесные арки, стальную защиту днища, внедорожные шины диаметром 35 или 37 дюймов, а также вертикальное лобовое стекло. При желании крышу машины можно снять, превратив автомобиль в кабриолет.

В салоне Hummer установили цифровую приборную панель и мультимедийную систему с 13,4-дюймовым дисплеем системы. Кроме того, модель оснастили 18 камерами кругового обзора.

Автомобиль получил пневматическую подвеску с возможностью увеличения клиренса примерно на 15 см. Также доступна специальная функция, позволяющая машине двигаться по диагонали. Для этого все четыре колеса могут поворачиваться в одну сторону.

Новый Hummer оснащен автопилотом. Электроника может полностью контролировать рулевое управление, акселератор и тормозную систему во время езды по магистрали.

Что касается двигателя, то модель получила электрическую силовую установку мощностью 1000 л.с. От 0 до 100 км автомобиль может ускориться за 3 с. Максимальный запас хода составляет 560 км.

1 октября сообщалось, что Volvo Cars приступила к производству полностью электрического кроссовера XC40 Recharge P8.

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