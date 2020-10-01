Volvo начала производство полностью электрического XC40 Recharge P8

Шведская компания Volvo Cars приступила к производству полностью электрического кроссовера XC40 Recharge P8. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям» 1 октября.

Это первый из нескольких электромобилей автопроизводителя. Он представляет собой полностью электрическую версию самого популярного кроссовера XC40, который первым удостоился престижной награды «Европейский автомобиль года» (European Car of the Year). Он построен на базе компактной модульной архитектуры CMA — передовой автомобильной платформы, разработанной совместно с Geely Group.

Мощность полноприводного Volvo XC40 Recharge P8 составляет 408 л.с., автомобиль может на одной зарядке проехать более 400 км. Система быстрой зарядки позволяет восполнить заряд аккумуляторной батареи с 0 до 80% примерно за 40 минут.

«Сегодня знаменательное событие для Volvo Cars и для всех сотрудников завода в Генте. По мере того как мы продолжаем электрифицировать нашу линейку, завод в Генте становится настоящим первопроходцем для нашей глобальной производственной сети», — прокомментировал новость старший вице-президент по производству и логистике Volvo Cars Хавьер Варела.

В середине сентября Volvo начала продажи в России обновленных седана бизнес-класса S90 и универсала V90 Cross Country. У моделей появились новые колесные диски и цвета окраски кузова. Изменились дизайны спойлера, радиаторной решетки, переднего бампера, противотуманных фар и задних светодиодных фонарей, обновился логотип бренда. У S90 изменился силуэт крышки багажника.