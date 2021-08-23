Климатолог спрогнозировал сроки глобальной катастрофы

Климатолог, доцент Агротехнологической академии Владимир Рябов предупредил, что если человечество не предпримет серьезных усилий, чтобы замедлить глобальное потепление, то уже через 100 лет уровень Мирового океана может подняться на 5 м. Это, по его словам, приведет к новому великому переселению народов.

Эксперт объяснил, что если уровень Мирового океана поднимется всего на несколько метров, то под водой окажется порядка 30% территории суши, причем самые густонаселенные.

«Это приведет к необходимости переселения огромного количества людей, перевода производств и переноса жилья», — цитирует его «РИА Новости».

Существенное повышение уровня Мирового океана, согласно подсчетам, произойдет уже к 2050 году, а изменение климата всего на несколько градусов приведет к таким глобальным изменения, что приспособится к ним будет очень непросто, подчеркнул Рябов.

Такие угрожающие перспективы не станут реальностью, если все страны мира, по словам эксперта, сократят выбросы парниковых газов. Отодвинуть резкое повышение уровня Мирового океана на 300 лет человечество способно, отметил он.

«Остановить его, конечно, невозможно. Но тогда у человечества будет больше времени, чтобы подготовиться к новым условиям, которые ждут впереди», — заключил климатолог.

19 августа заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Кислов сообщил, что из-за глобального потепления могут появиться природные явления, не характерные для определенных климатических регионов.

Он уточнил, что климатические регионы останутся такими, какими и были. Однако, по его словам, в каждом из них станут появляться опасные явления.