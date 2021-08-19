Климатологи предупредили о возникновении новых природных аномалий

Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Кислов сообщил, что из-за глобального потепления могут появиться природные явления не характерные для определенных климатических регионов.

Он уточнил, что климатические регионы останутся такими, какими и были. Однако, по его словам, в каждом из них станут появляться опасные явления.

«Например, в Арктике летом крупных осадков не бывает, обычно моросящий дождь. А сейчас там появляются мощнейшие ливни, которые связаны с тем, что туда проникают теплые воздушные массы из умеренных широт, чего раньше не было», — отметил Кислов в беседе с URA.RU в среду, 18 августа.

Климатолог заверил, что погодных аномалий стоит ждать во всех климатических регионах.

В свою очередь начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок, обратил внимание на то, глобальное потепление может послужить причиной возникновения новых погодных явлений в определенных климатических зонах.

«Лесные пожары, за несколько суток выпадает годовое количество осадков. Это, конечно, связано с синоптической ситуацией, но уже необычно. По всему земному шару идет положительная тенденция роста температуры», — подчеркнул эксперт.

Ранее, 15 июля, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, грантополучатель Российского научного фонда Александр Чернокульский в интервью «Известиям» рассказал, что температура воздуха с годами будет расти: лето будет более жарким, межсезонье и зимы будут становиться теплее, чем было в XX веке.