Система выявления производителей и торговцев наркотиками появится в России в 2022 году, сообщили «Известиям» в понедельник, 23 августа, в пресс-службе Национальной технологической инициативы.

Система представляет собой программу, которая будет интегрироваться во внутренние системы компаний сферы ЖКХ (вода, электроэнергия, другие). При помощи технологии искусственного интеллекта (ИИ) и заданных алгоритмов она будет выявлять помещения в зоне риска, например в которых отмечается крайне увеличенное потребление воды или электричества. Разработчики назвали свой проект «НаркоNET».

По словам авторов разработки, производители наркотических веществ, используя свою домашнюю лабораторию, расходуют чрезмерное количество ресурсов. Например, в квартире живет один человек, а потребление выходит на 10 человек и больше. Так можно понять, что в этой квартире проживает нелегальное количество людей либо там находится подпольная лаборатория, отмечают разработчики.

В дальнейшем система будет передана для использования в работе силовых структур, в том числе в ФСБ.

Основатель проекта Алексей Титов также добавляет, что в перспективе систему планируют улучшить и добавить контроль за определенными закупками компонентов в сфере электронной коммерции.

28 июля официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в Башкирии обнаружили нарколабораторию по изготовлению синтетических наркотиков. Полицейские установили, что злоумышленники изготавливали мефедрон в нарколаборатории, расположенной в частном доме на территории города Нефтекамска.

20 июля полиция изъяла 1,5 т наркотических веществ из тайника, находящегося в Лисинском сельском поселении Ленинградской области. 16 апреля стало известно, что полицейские в Московской области задержали мужчину, подозреваемого в незаконном производстве мефедрона.