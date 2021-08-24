Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В МИДе усомнились в отказе Украины от транзита российского газа
Общество
Специалисты рассказали о влиянии коллективного иммунитета на распространение COVID-19
Наука
На российском модуле МКС «Наука» впервые открыли иллюминатор
Общество
В МИД России назвали сроки окончания строительства «Северного потока – 2»
Армия
В России создали комплекс скрытого досмотра с распознаванием эмоций
Мир
Политолог предсказал Украине распад из-за проводимого курса
Экономика
Глава Минвостокразвития поделился ожиданиями от ВЭФ
Армия
В «Алмаз-Антей» оценили мощность ракет Запада против российских систем ПВО
Экономика
Инвестиции в особые экономические зоны РФ превысили 304 млрд рублей

Система выявления производителей и торговцев наркотиками появится в России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Система выявления производителей и торговцев наркотиками появится в России в 2022 году, сообщили «Известиям» в понедельник, 23 августа, в пресс-службе Национальной технологической инициативы.

Картель «Напрасный труд»: наркомафия понесла рекордные потери
Что стоит за массовыми изъятиями наркотиков в разных частях света в 2021 году

Система представляет собой программу, которая будет интегрироваться во внутренние системы компаний сферы ЖКХ (вода, электроэнергия, другие). При помощи технологии искусственного интеллекта (ИИ) и заданных алгоритмов она будет выявлять помещения в зоне риска, например в которых отмечается крайне увеличенное потребление воды или электричества. Разработчики назвали свой проект «НаркоNET».

По словам авторов разработки, производители наркотических веществ, используя свою домашнюю лабораторию, расходуют чрезмерное количество ресурсов. Например, в квартире живет один человек, а потребление выходит на 10 человек и больше. Так можно понять, что в этой квартире проживает нелегальное количество людей либо там находится подпольная лаборатория, отмечают разработчики.

В дальнейшем система будет передана для использования в работе силовых структур, в том числе в ФСБ.

Основатель проекта Алексей Титов также добавляет, что в перспективе систему планируют улучшить и добавить контроль за определенными закупками компонентов в сфере электронной коммерции.

28 июля официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в Башкирии обнаружили нарколабораторию по изготовлению синтетических наркотиков. Полицейские установили, что злоумышленники изготавливали мефедрон в нарколаборатории, расположенной в частном доме на территории города Нефтекамска.

20 июля полиция изъяла 1,5 т наркотических веществ из тайника, находящегося в Лисинском сельском поселении Ленинградской области. 16 апреля стало известно, что полицейские в Московской области задержали мужчину, подозреваемого в незаконном производстве мефедрона.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021