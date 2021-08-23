Смена караула у Букингемского дворца прошла впервые с начала пандемии

Церемония развода королевского караула состоялась 23 августа у Букингемского дворца в центре Лондона впервые с начала пандемии коронавируса. Смену караула показал в своем эфире телеканал Sky News.

В рамках церемонии гвардейцы Первого батальона Колдстримского полка в алых мундирах и черных медвежьих шапках сменили на посту военных из Гренадерской гвардии под аккомпанемент военного оркестра. Музыканты исполнили композиции в честь успехов британских спортсменов на Олимпийских играх в Токио.

Королева Великобритании Елизавета II не присутствовала на мероприятии, поскольку находится в замке Балморал в Шотландии. Свидетелями красочного военного зрелища стали десятки туристов.

Смена караула, одна из самых освященных веками традиций в лондонском дворце монарха, была остановлена в марте 2020 года, чтобы избежать скопления больших толп туристов во время карантина и угрозы распространения COVID-19.

18 августа сообщалось, что здоровье королевы Великобритании вызвало беспокойство после того, как у сотрудника шотландского замка Балморал выявили положительный результат теста на коронавирус. Несмотря на то что королеве 95 лет, она намерена продолжать жизнь в обычном порядке.

Королева уехала в Балморал, чтобы провести там август и сентябрь. Ожидается, что в резиденции ее посетят несколько членов королевской семьи, включая принца Уильяма, герцогиню Кембриджскую Кейт и их детей — Джорджа, Шарлотту и Луи.