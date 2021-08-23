Администрации Липецка и области оштрафовали за рок-фестиваль

Суд Липецка оштрафовал администрацию Липецкой области и мэрию Липецка за проведение рок-фестиваля Fox Rock Fest. Они должны выплатить 400 тыс. рублей. Административный штраф в размере 200 тыс. рублей назначен организатору мероприятия, ООО «РИФФ».

ИА «Абирег» напоминает, что 26–27 июня на территории Липецка прошел фестиваль, который, по данным СМИ, посетили порядка 20 тыс. человек. Его провели, несмотря на то что региональный Роспотребнадзор выдал предписание о запрете мероприятия. Но оно исполнено не было.

Таким образом, решил суд, пришедшие на праздник в период распространения коронавируса подвергли свое здоровье угрозе.

При рассмотрении дела региональная администрация и городская мэрия вину не признали. Мэрия подала документы о пересмотре дела.