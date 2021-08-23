Карпин прокомментировал итоговый состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в понедельник, 23 августа, прокомментировал итоговый состав национальной команды на осенние матчи квалификации ЧМ-2022 года.

Так, специалист уточнил, что в состав сборной вошли 24 полевых игрока и 5 вратарей. В команду не попали защитники Дмитрий Чистяков, Федор Кудряшов и Сергей Терехов, а также полузащитник Денис Макаров.

По словам Карпина, в прошедшем туре Чистяков не выходил на поле, а в остальных матчах оказывался на нем только на замене. У Кудряшова, как отметил тренер, пока не хватает опыта в турецкой «Антальяспоре».

«К сожалению, набравший хорошую форму Сергей Терехов из «Сочи» получил травму. Вместо него мы пригласили Сергея Петрова из «Краснодара», который был следующим кандидатом на эту позицию», — цитирует его пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Макарову, как указал Карпин, решили дать время освоиться в «Динамо», так как он хорошо показывает себя в новом клубе.

Итоговый состав сборной России по футболу на осенние матчи-отборы чемпионата мира – 2022 с Хорватией, Кипром и Мальтой был обнародован ранее в понедельник.

В список вошли вратари Маринато Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак»), Андрей Лунев («Байер 04») и Сергей Песьяков («Ростов»).

Защитниками выбрали Игоря Дивеева и Марио Фернандеса (оба ЦСКА), Станислава Магкеева («Локомотив»), Сергея Петрова («Краснодар»), Георгия Джикию («Спартак»), Максима Осипенко («Ростов»), Вячеслава Караваева («Зенит»), Илью Самошникова («Рубин»).

Полузащитниками команды стали Дмитрий Баринов и Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев («Зенит»), Зелимхан Бакаев и Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян и Даниил Фомин («Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Черышев («Валенсия»)

Нападающими сборной заявили Федора Смолова («Локомотив»), Антона Заболотного (ЦСКА) и Константина Тюкавина («Динамо»).