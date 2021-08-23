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В «Роскосмосе» допустили срыв нового контракта с OneWeb из-за санкций США

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин допустил, что заключение нового контракта между госкорпорацией и британской компанией OneWeb может быть сорвано из-за санкций США.

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При этом он подчеркнул, что компания позитивно оценивает опыт работы с дочерним предприятием российской госкорпорации «Главкосмос» и шансы подписания нового контракта — хорошие.

«Единственное, что может теоретически помешать, — это санкции со стороны США, которые могут быть направлены на запрет российских средств выведения в случае, если в аппаратуре OneWeb будут использоваться комплектующие производства США», — сказал Рогозин «Интерфаксу».

В данный момент, по его словам, договор находится на стадии обсуждения, в частности, этот вопрос затрагивался на прошедшей на Байконуре встрече Рогозина с руководством компании.

«Всё будет зависеть от санкционной политики США. Они пытаются максимально разрушить партнерские отношения и контракты и возможность использования наших ракет-носителей», — добавил он.

Накануне состоялся запуск очередной партии из 34 британских спутников связи. Все аппараты были успешно выведены на орбиту. Уточнялось, что теперь на орбите находится в общей сложности 288 британских летательных аппаратов.

«Роскосмос» в июне 2015 года подписал контракт с компанией Arianespace на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы британской компании OneWeb на ракетах-носителях «Союз-2» с разгонными блоками семейства «Фрегат». Стоимость контракта составила $1,2 млрд. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков «Союзов» сокращено до 19.

В конце того же года минторг США ввел санкции против 58 китайских и 45 российских организаций, однако названия некоторых из них в списке повторяются, что сужает его до 41 компании РФ, в числе которых есть «Роскосмос».

Кроме того, в санкционном списке оказались девять российских предприятий авиационной промышленности. Среди попавших под ограничения организаций КНР — китайское газотурбинное предприятие AECC, Hafei Aviation Industry, пекинский авиационный институт AECC.

Рогозин, комментируя введенные санкции, отмечал, что они могут воспрепятствовать дальнейшему сотрудничеству Москвы и Вашингтона по программе МКС.

OneWeb — система спутников одноименной компании, предназначенная для обеспечения широкополосного интернета с помощью технологий мобильной спутниковой связи для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.

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