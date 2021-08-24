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Регионы одобрили идеи производителей удобрений по стимулированию АПК

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В российских аграрных регионах России приветствовали инициативы производящих минеральные удобрения компаний, отметив их своевременность и актуальность. Речь идет о скидках на удобрения и фиксации цен в период осенних полевых работ, говорится в релизе, поступившем 23 августа в «Известия».

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В середине июля «ФосАгро» поддержала российских фермеров на период осенних полевых работ, зафиксировав цену на все виды минеральных удобрений. В начале августа компания объявила о скидках на аммофос и NPK-удобрения для фермерских хозяйств.

Так, скидка 10% доступна работающим на отрытом грунте в регионах, пострадавших при ЧС, скидку 5% могут получить все крестьянские и фермерские хозяйства. Этот же размер скидки определили для аграриев под выращивание овощей открытого грунта. Предложение действует до 31 октября текущего года. Инициативы «ФосАгро» подхватили и другие российские производители удобрений — члены Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ).

«От этого выиграют и простые потребители, которые смогут приобрести овощи и другую фермерскую продукцию по более низким ценам», — сказал заместитель председателя правительства Воронежской области Виктор Логвинов, отметив своевременность решения.

Его, в частности поддержали фермеры и власти Брянской, Липецкой, Курской и Орловской областей, регионы Поволжья и северо-запада страны. Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Дмитрий Репка назвал действия производителей минудобрением своевременным и актуальным решением.

Поблагодарил производителей удобрений за фиксацию цен и скидки губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В Сибири полагают, что меры отрасли поддержит крупные предприятия и фермеров и укрепит возможности аграриев по полноценному и качественному проведению сева озимых культур.

В июле в Российской ассоциации производителей удобрений «Известиям» сообщили, что объем запасов минеральных удобрений в агропромышленном комплексе за первые шесть месяцев текущего года вырос на 24% и составил 3,4 млн т.

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