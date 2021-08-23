АвтоВАЗ приступил к дорожным испытаниям обновленной Vesta Cross

АвтоВАЗ приступил к дорожным испытаниям обновленной версии автомобиля Lada Vesta Cross. Об этом в понедельник, 23 августа, говорится в сообществе Autograd news в соцсети «ВКонтакте».

«Теперь на испытаниях присутствуют все модификации данной модели. По плану осенью должна начаться предсерийная сборка небольшими партиями. Все работы по запуску обновленной Vesta в производство идут по графику, без отставания», — говорится в сообщении.

17 августа стало известно, что дочернее предприятие АвтоВАЗа, фирма «ВИС-Авто», подготовило специальную грузовую версию модели Lada Granta.

В июле 2021 года в России было продано 32 013 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, что на 1% больше, чем за такой же месяц 2020 года.

Самым продаваемым автомобилем Lada в июле стала Lada Granta. Россияне приобрели 10 885 таких машин. На втором месте с небольшим отрывом расположились автомобили семейства Lada Vesta с результатом 10 223 автомобиля. На третьем месте — модели семейства Niva. Cовокупные продажи Niva Legend и Niva Travel составили 4555 автомобилей.