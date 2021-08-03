Названы самые продаваемые модели автомобиля Lada в июле

В июле 2021 года в России продано 32 013 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, что на 1% больше, чем за такой же месяц 2020 года. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

Самым продаваемым автомобилем Lada в июле стала Lada Granta. Россияне приобрели 10 885 таких машин. На втором месте с небольшим отрывом расположились автомобили семейства Lada Vesta с результатом 10 223 автомобиля. На третьем месте — модели семейства Niva. Cовокупные продажи Niva Legend и Niva Travel составили 4555 автомобилей.

Отмечается, что марка Lada представлена в сегментах В, B+, SUV и LCV и состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен в более чем 20 странах.

12 июля сообщалось, что в Тольятти на территории научно-технического центра (НТЦ) АвтоВАЗа был сфотографирован замаскированный неизвестный автомобиль.

Машину транспортировали на прицепе в специальном плотном чехле. Идентифицировать модель невозможно.