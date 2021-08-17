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Lada Granta превратили в грузовик

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Дочернее предприятие «АвтоВАЗа», фирма «ВИС-Авто», подготовило специальную грузовую версию модели Lada Granta. Об этом 16 августа сообщает паблик VK «Русский автомобиль».

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Отмечается, что новинка с колесной базой в 3100 мм способна перевозить до 920 кг груза.Специально для автомобиля разработали новую бортовую платформу с откидывающимися боковинами. Это шасси подойдет под широкую гамму надстроек другого типа, в том числе с краном-манипулятором.

Автомобиль оснащен 1,8-литровым бензиновым двигателем мощностью 117 л.с. и механической коробкой передач. Также на модель установлено газобаллонное оборудование.

3 августа сообщалось, что в июле 2021 года в России продано 32 013 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, что на 1% больше, чем за такой же месяц 2020 года.

Самым продаваемым автомобилем Lada в июле стала Lada Granta. Россияне приобрели 10 885 таких машин. На втором месте с небольшим отрывом расположились автомобили семейства Lada Vesta с результатом 10 223 автомобиля. На третьем месте — модели семейства Niva. Cовокупные продажи Niva Legend и Niva Travel составили 4555 автомобилей.

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