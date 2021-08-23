АвтоВАЗ расширил линейку тестовых авто рестайлинговой Lada Vesta Cross

Научно-технический центр (НТЦ) «АвтоВАЗ» добавил к автомобилям для тестирования рестайлинговую версию Lada Vesta Cross. Об этом 24 августа сообщается в группе соцсети «ВКонтакте» Avtograd News.

«К уже имеющимся тестовым автомобилям НТЦ ВАЗа Vesta FL (седан, универсал, универсал кросс) добавились автомобили (седан кросс). Теперь на испытаниях присутствуют все модификации данной модели», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по плану осенью должна начаться предсерийная сборка обновленной Vesta небольшими партиями. Все работы по запуску в производство идут по графику.

Кроме того, говорится, что в НТЦ появились тестовые седаны Vesta FL и в другом, оригинальном сером, окрасе. Предполагается, что этот цвет пришел на смену исключенному из цветовой палитры «плутону».

О том, что АвтоВАЗ проводит тестирование обновленной модели Vesta FL в Тольятти, сообщалось в январе. Часть авто оснащалась 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач, другая часть оборудована 113-сильным мотором такого же объема и вариатором Jatco.

Обновленная модель Vesta получила светодиодные фары, оригинальные бамперы, новую решетку радиатора, легкосплавные диски нового дизайна. Машина в дорогих комплектациях будет оборудована омывателем фар и передним парктроником.

В салоне также появились новая современная передняя панель с вертикальным экраном, измененные дверные карты, новое мультифункциональное рулевое колесо, блок климат-контроля от Renault Arkana.

По данным агентства «Автостат», с 1 июля АвтоВАЗ поднял цены на свои автомобили. Прибавка в среднем составила 2,4%, или 10–30 тыс. рублей. При этом седаны Lada Vesta и Vesta Cross прибавили в цене по 15–20 тыс. рублей.